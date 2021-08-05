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Борцы Ванесса Колодинская и Магомедхабиб Кадимагомедов гарантировали две медали для Беларуси

05.08.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 5 августа белорусские борцы Ванесса Колодинская и Магомедхабиб Кадимагомедов победили в четвертьфиналах.

Борцы Ванесса Колодинская и Магомедхабиб Кадимагомедов гарантировали две медали для Беларуси

Так как схватки за третье место не проводятся, то даже в случае поражения в 1/2 Колодинская и Кадимагомедов станут бронзовыми призерами Токио-2020, передает «Трибуна».

В полуфиналах их соперниками станут китаянка Ки Аню Пан и итальянец Франк Чамизо. Начнутся поединки в 12:15.

Кадимагомедов — россиянин, который стал выступать за Беларусь с 2020 года. Он подписал провластную петицию, а Колодинская — нет.

 
 
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Утром 5 августа белорусские борцы Ванесса Колодинская и Магомедхабиб Кадимагомедов победили в четвертьфиналах.
 
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