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Конвейер репрессий. Силовики пришли к фоторепортеру «Нового часа», который работал на маршах
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ранним утром в четверг Дмитрий Дмитриев успел сообщить, что к нему заявились с обыском.
Как сообщает
Дмитрий Дмитриев ранее работал в милиции. В 2020-м его неоднократно задерживали во время работы фоторепортером на акциях протеста. Как это было, к примеру,
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Ранним утром в четверг Дмитрий Дмитриев успел сообщить, что к нему заявились с обыском.
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