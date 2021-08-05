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Конвейер репрессий. Силовики пришли к фоторепортеру «Нового часа», который работал на маршах

05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ранним утром в четверг Дмитрий Дмитриев успел сообщить, что к нему заявились с обыском.

Конвейер репрессий. Силовики пришли к фоторепортеру «Нового часа», который работал на маршах

Как сообщает Наша Нiва, позже супруга фотографа сообщила, что ее мужа забрали на допрос в СК. Статус его дела пока неизвестен.

Дмитрий Дмитриев ранее работал в милиции. В 2020-м его неоднократно задерживали во время работы фоторепортером на акциях протеста. Как это было, к примеру, во время Марша гордости.

 
 
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Ранним утром в четверг Дмитрий Дмитриев успел сообщить, что к нему заявились с обыском.
 
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