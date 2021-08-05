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В Ошмянах паспорта Ирака валяются прямо на улицах

05.08.2021 08:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В местном паблике выложили фото паспорта с подписью: найден у местной кулинарии.

В Ошмянах паспорта Ирака валяются прямо на улицах

«Наша Нива» поговорила с местным жителем, который нашел документ.

«Паспорт я нашел в пятницу вечером. Это документ гражданина Ирака, — говорит мужчина. — Иракцев здесь в Ошмянах хватает. Проблем, правда, не создают.

Кто в отеле живет, а кто и на работу приезжает. Мне друг рассказывал, что они живут здесь, в Ошмянах, а сами работают на АЭС. Не знаю, что там делают.

Кстати, хозяин так и не нашелся, поэтому я отнес паспорт в местный РОВД».


Ошмяны — город в Гродненской области, находится на расстоянии около 30 км от литовской границы.
 
 
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Ошмяны — город в Гродненской области, находится на расстоянии около 30 км от литовской границы.
 
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