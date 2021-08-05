ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Силовики пришли к фотографу «Новага часу» Дмитрию Дмитриеву

05.08.2021 08:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Силовики пришли к фотографу «Новага часу» Дмитрию Дмитриеву
Дмитрий Дмитриев / Новы час
Около 6:40 Дмитрий Дмитриев успел сообщить, что к нему пришли с обыском.

Позже жена сообщила, что журналиста забрали на допрос в СК, его правовой статус пока неизвестен.

Дмитрий Дмитриев ранее работал в милиции. В 2020 году его неоднократно задерживали во время работы фотокором на акциях протеста для издания «Новы час».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналиста забрали на допрос в СК, его правовой статус пока неизвестен.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирак должен отменить все авиарейсы в Беларусь на ближайшие 10 дней - СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by