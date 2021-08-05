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Дмитрий Дмитриев / Новы час

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики пришли к фотографу «Новага часу» Дмитрию Дмитриеву Журналиста забрали на допрос в СК, его правовой статус пока неизвестен.

Позже жена сообщила, что журналиста забрали на допрос в СК, его правовой статус пока неизвестен.ранее работал в милиции. В 2020 году его неоднократно задерживали во время работы фотокором на акциях протеста для издания «Новы час».