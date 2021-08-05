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Силовики пришли к фотографу «Новага часу» Дмитрию Дмитриеву
Источник материала: UDF
Дмитрий Дмитриев / Новы час
Позже жена сообщила, что журналиста забрали на допрос в СК, его правовой статус пока неизвестен.
Дмитрий Дмитриев ранее работал в милиции. В 2020 году его неоднократно задерживали во время работы фотокором на акциях протеста для издания «Новы час».
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Журналиста забрали на допрос в СК, его правовой статус пока неизвестен.
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