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Ирак должен отменить все авиарейсы в Беларусь на ближайшие 10 дней - СМИ
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
СМИ ссылается на посла ЕС в Ираке Мартина Хута.
Хут добавил, что пока не получил официального уведомления от «Иракских авиалиний». Однако, по его словам, иракское правительство сформировало комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.
По неподтвержденной пока информации, в ближайшее время также может быть объявлено о разрыве авиасообщения между Беларусью и Ираком.
Напомним, с начала года на литовско-белорусской границе задержаны тысячи нелегалов, преимущественно жители Ирака. Это в десятки раз больше, чем за весь 2020 год.
В конце мая Лукашенко прямо заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать поток мигрантов, поскольку ЕС ввел экономические санкции против режима.
МИД Литвы заявил, что будет требовать дополнительные санкции против Минска, если контрабанда людей продолжится.
Литва требовала от Ирака приостановить полеты иракских самолетов в Минск.
Напомним, 2 августа стало известно, что Минск дал добро на дополнительные три рейса из Ирака, выполнять их хотела авиакомпания Iraqi Airways. Полеты планировалось запустить из городов Сулеймания (со 2 августа), Басра (с 5-го августа) и Эрбиль (с 7-го августа). Это крупные города с населением от 700 тысяч до 1,3 миллиона людей.
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В ближайшее время также может быть объявлено о разрыве авиасообщения между Беларусью и Ираком.
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