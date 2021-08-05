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Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 5 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя.

Считалось, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у крестьян было куча дел по хозяйству. Особенно активно продолжались работы по сбору урожая. Женщины в это время работали над заготовкой джемов и компотов на зиму, поэтому обычно отправлялись на сбор ягод в лес.В народе святого Трофима прозвали Бессонником потому, что отдыхать 5 августа было некогда, ведь это время усиленных сельскохозяйственных работ. Наши предки переживали, чтобы работа не стояла. Если погода была хорошая, то вставали до рассвета и отправлялись в поле. Августовская жатва была в разгаре, отдыхать было некогда: "Если идет работа, спать неохота".Совы кричат – будет холодно.Утренние зори быстро гаснут – к сильному ветру.Звезды очень яркие на рассвете 5 августа – через пару дней начнутся дожди.Сны в эту дату вещие и обязательно сбудутся.Если паук свою паутину направляет в сторону севера – скоро похолодает, а если на юг – грядет потепление.На рассвете ярко звезды мерцают – через несколько дней начнутся дожди.Сегодня нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя.Именинники в этот день – Трофим, Феофил (Теофил). Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!