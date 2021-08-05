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«Консульство Украины в Анталии постоянно отслеживает ситуацию с лесными пожарами и оперативно реагирует на запросы граждан Украины, которые оказались в сложной ситуации. Турецкая сторона быстро откликается на наши запросы и помогает. В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна,людей перевозят морем», — сказал консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Турции из-за пожара эвакуировали украинских туристов Дипломаты призвали всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары.

В частности, украинский дипломат сообщил о спасении граждан Украины в провинции Мугла, в районе Мармариса.По словам Рустамова, украинское консульство в Анталии вечером второго августа получило обращение на «горячую линию» от граждан Украины, которые находились на отдыхе в отеле Voxx Marmaris Beach Resort, о приближении лесного пожара к гостинице.Он же сообщил, что эвакуированных украинцев переселили в гостиницу Fun&Sun Smart Voxx, удаленную от зоны пожара.