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В Турции из-за пожара эвакуировали украинских туристов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Консульство Украины в Анталии постоянно отслеживает ситуацию с лесными пожарами и оперативно реагирует на запросы граждан Украины, которые оказались в сложной ситуации. Турецкая сторона быстро откликается на наши запросы и помогает. В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна,людей перевозят морем», — сказал консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.
В частности, украинский дипломат сообщил о спасении граждан Украины в провинции Мугла, в районе Мармариса.
По словам Рустамова, украинское консульство в Анталии вечером второго августа получило обращение на «горячую линию» от граждан Украины, которые находились на отдыхе в отеле Voxx Marmaris Beach Resort, о приближении лесного пожара к гостинице.
«Консул Украины немедленно обратился к губернатору провинции Мугла, мэру города Мармарис, командующему Береговой охраны региона и генеральному директору туристического оператора TUİ Türkiye. В течение получаса была осуществлена эвакуация граждан Украины и других государств, которые жили в гостинице, морским транспортом», — рассказал дипломат.
Он же сообщил, что эвакуированных украинцев переселили в гостиницу Fun&Sun Smart Voxx, удаленную от зоны пожара.
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Дипломаты призвали всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары.
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