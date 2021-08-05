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Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Усов: Просто ложь ради лжи, возможно это уже физиологическая потребность их мозга и сознания Непонятно что хочет добиться власть вводя в информационное пространство новый фейк?

Непонятно что хочет добиться власть вводя в информационное пространство новый фейк? Каждый такой вброс имеет конкретную цель. «Распятый мальчик» должен был возбудить ненависть к украинцам, усилить антиукраинскую истерию в российском обществе, мобилизовать «патриотов» на войну с «фашистами».Даже в фейках про госпереворот, убийство, закладывалось стремление оправдать и усилить террор в стране. «Участники» дали «признательные» показания.Но вот в чем смысл «убитого иракца»?- Самая примитивная цель это в очередной раз показать, что западная демократия фикция, а европейцы фашисты, которые не пускают бедных беженцев и безжалостно с ними расправляются. «И вот такую демократию они хотят нам навязать», проронив скупую слезу заключитНо в глазах «ябатек» Запад и так уже самый фашистский из фашиствующих, и более фашистским вряд ли станет. В умах же трезвомыслящих людей этот «сюжет» будет укреплять дальнейшее неприятие системы.Рыдать по «невинноубиенному» имело бы смысл, если бы белорусский режим был готов к тому, чтобы спасать от фашистов страждущих мигрантов любой ценой и предложил бы всем «прибывающим» поселиться в беларуских агрогородках. Но это вряд ли;- Возбудить гнев правоверных мусульман, которые должны «по замыслу» ринуться на границу с Литвой, чтобы отомстить за павшего соотечественника, что должно поднять уровень напряжения на границе. Однако, если «беженцы» возжаждут джихада, то режим Лукашенко может моментально превратиться в пособника международного терроризма. А с такими «товарищами» разговор будет уже совершенно иного плана, тут и Москве станет совершенно некомфортно. Защищать систему, которая стала источником террористической угрозы будет просто невозможно. А как говориться «Восток дело тонкое», тем более, что любые «хитрые» и до безобразия глупые замыслы властей приводили к негативным для самого режима последствиям.Но в Ираке и Сирии, вряд ли читают Белту, а если и читают, то реакция может быть совершенно иная. Беженцы, которым «официальные лица» за определенную плату пообещали безопасный транзит в Литву могут посчитать, что их кинули. Конечно, больший резонанс данный «случай» может получить благодаря «очередному разговору» Лукашенко, где он обязательно поднимет вопрос о «погибшем от рук фашистов» иракце. Данный фейк может скорее навредить «зеленому коридору» в Беларуси. Так как власти сами продуцируют послание «ни в коем случае не нужно ехать в Европу, вас там могут убить».Может таким образом Лукашенко пытается притормозить «транзит» нелегалами (подготавливает идеологическую основу для отступления). Мол, ради безопасности бедных выходцев с Востока и гуманных соображений, мы не станем их пускать к «фашистам».Возможно, «смерть» и слезные «поминки» по усопшему должны отвлечь внимание от скандала с Тимановской (которая убежала к «фашистам») и в какой-то степени смерть Шишова. Таким образом забить информационное пространство. Но для серьезности эффекта стоило бы поместить «фото» тела погибшего.Просто ложь ради лжи, возможно это уже физиологическая потребность их мозга и сознания.