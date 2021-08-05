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В Беларуси подорожает проезд в поезде

05.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти приняли повышают тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении, следует из постановления МАРТ РБ №51 от 9 июля 2021 года.

«Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличены в среднем на 5-15 процентов в зависимости от вида сообщения. При этом фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния перевозки», - говорится в комментарии ведомства.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Таким образом, тарифы на проезд пассажиров на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса увеличены на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов – на 30 копеек.

«Решение о пересмотре тарифов в вышеуказанных размерах принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2021 году («Тарифная тетрадь») в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок – не достигает 14 процентов. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется№, - говорится в сообщении ведомства.

Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз производилось в декабре 2020 г.

Постановлением также предусмотрено установление Порядка пересмотра тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Порядком определены периодичность пересмотра тарифов, а также критерии и методы, на основании которых МАРТ принимает решение об изменении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров Среди критериев, которыми будет руководствоваться МАРТ при пересмотре тарифов – изменение расходов перевозчика, динамика изменения доходов населения, уровень тарифов на перевозки пассажиров конкурирующим видом транспорта – автомобильным.

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.

 
 
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Белорусские власти приняли повышают тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении, следует из постановления МАРТ...
 
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