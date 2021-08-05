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Помощник Байдена обсудил с послами "Бухарестской девятки" ситуацию в Беларуси

05.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в среду по телефону с послами стран "Бухарестской девятки" меры американской администрации по "устранению рисков", связанных с газопроводом "Северный поток - 2", взаимодействие с Россией и Беларусью.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, передает ТАСС. Страны "Бухарестской девятки" - Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

"Салливан проинформировал послов о подходе США по энергетической безопасности в Центральной Европе, в том числе о принимаемых администрацией Байдена вместе с партнерами мерах по устранению рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток - 2". Он также рассказал о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского (30 августа), обсудил общие обеспокоенности в отношении Беларуси, предоставил обновленную информацию о взаимодействии США с Россией", - говорится в сообщении.

 
 
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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в среду по телефону с послами стран "Бухарестской девятки" меры американской...
 
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