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Львовский Рух может вновь возглавить Леонид Кучук — СМИ

05.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший наставник минского Динамо Леонид Кучук может вернуться во львовский Рух.



Накануне украинский клуб покинул наставник Иван Федык.

Напомним, пишет sportarena.by, в июне Кучук ушел из минского Динамо, где работал с апреля прошлого года. До того, как возглавить минчан, тренер менее года работал во львовском Рухе.

После двух туров Рух располагается на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ. 7 августа львовяне сразятся с Вересом.
 
 
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Бывший наставник минского Динамо Леонид Кучук может вернуться во львовский Рух.
 
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