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Львовский Рух может вновь возглавить Леонид Кучук — СМИ
Источник материала: Партизан
Бывший наставник минского Динамо Леонид Кучук может вернуться во львовский Рух.
Накануне украинский клуб покинул наставник Иван Федык.
Напомним,
После двух туров Рух располагается на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ. 7 августа львовяне сразятся с Вересом.
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Бывший наставник минского Динамо Леонид Кучук может вернуться во львовский Рух.
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