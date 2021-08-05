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Силовики задержали фотографа «Новага часу» Дмитрия Дмитриева

05.08.2021 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 5 августа силовики пришли с обыском к фотографу «Новага часу» Дмитрию Дмитриеву.

Силовики задержали фотографа «Новага часу» Дмитрия Дмитриева

Как информирует издание, около 6:40 Дмитриев сообщил, что к нему пришли силовики, передает БелаПАН. Позже жена журналиста сообщила, что вероятно его повезли на допрос в Следственный комитет. Она не знает, что именно инкриминируют мужу.

Дмитрий уволился из милиции в 2012 году в звании подполковника, последняя должность — старший оперативный дежурный Советского РУВД Минска. Ушел по собственному желанию за три года до 20-летней выслуги, которая позволяла в 45 лет уйти на пенсию.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 5 августа силовики пришли с обыском к фотографу «Новага часу» Дмитрию Дмитриеву.
 
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