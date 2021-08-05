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Силовики задержали фотографа «Новага часу» Дмитрия Дмитриева
Источник материала: Навiны
Утром 5 августа силовики пришли с обыском к фотографу «Новага часу» Дмитрию Дмитриеву.
Как информирует издание, около 6:40 Дмитриев сообщил, что к нему пришли силовики, передает
Дмитрий уволился из милиции в 2012 году в звании подполковника, последняя должность — старший оперативный дежурный Советского РУВД Минска. Ушел по собственному желанию за три года до 20-летней выслуги, которая позволяла в 45 лет уйти на пенсию.
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Утром 5 августа силовики пришли с обыском к фотографу «Новага часу» Дмитрию Дмитриеву.
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