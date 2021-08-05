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Среди нелегальных мигрантов распространяется ковид и другие болезни
Источник материала: UDF
Фото: Delfi.lt
Вице-министр внутренних дел Сигита Щаевене не скрывала, что положение серьезное.
«Положение серьезное, на заставах они живут в палатках. Мы думаем, куда их оперативно переселить, чтобы не заболели пограничники и другие мигранты», - сказала она.
Щаевене сказала, что всех задержанных сначала тестируют на ковид.
Представитель СОГГ Андрюс Шантарас подтвердил серьезность ситуации на заставах, где размещают не только здоровых, но и больных ковидом - отдельных помещений на заставах нет.
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Кроме того, зафиксирован 21 случай чесотки.
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