ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Среди нелегальных мигрантов распространяется ковид и другие болезни

05.08.2021 09:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Среди нелегальных мигрантов распространяется ковид и другие болезни
Фото: Delfi.lt
Нелегальные мигранты приносят в Литву и такие болезни, как COVID-19. На данный момент COVID-19 болеют 49 мигрантов, которые изолированы на заставах. Еще 71 больной COVID-19 мигрант размещен в приграничных муниципалитетах. Кроме того, зафиксирован 21 случай чесотки, пишет Delfi.lt

Вице-министр внутренних дел Сигита Щаевене не скрывала, что положение серьезное.

«Положение серьезное, на заставах они живут в палатках. Мы думаем, куда их оперативно переселить, чтобы не заболели пограничники и другие мигранты», - сказала она.


Щаевене сказала, что всех задержанных сначала тестируют на ковид.

Представитель СОГГ Андрюс Шантарас подтвердил серьезность ситуации на заставах, где размещают не только здоровых, но и больных ковидом - отдельных помещений на заставах нет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Президентские выборы в 2020 году могли быть перенесены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by