Источник материала: UDF



Фото: Delfi.lt

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«Положение серьезное, на заставах они живут в палатках. Мы думаем, куда их оперативно переселить, чтобы не заболели пограничники и другие мигранты», - сказала она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Среди нелегальных мигрантов распространяется ковид и другие болезни Кроме того, зафиксирован 21 случай чесотки.

Вице-министр внутренних делне скрывала, что положение серьезное.Щаевене сказала, что всех задержанных сначала тестируют на ковид.Представитель СОГГподтвердил серьезность ситуации на заставах, где размещают не только здоровых, но и больных ковидом - отдельных помещений на заставах нет.