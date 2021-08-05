Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается», — сказал Марк Адамс.

Коротко про историю с Тимановской

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МОК сообщил, что формирует список свидетелей по делу белорусской спортсменки Тимановской Фото: Reuters Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что открыл дисциплинарное разбирательство и формирует список свидетелей по делу белорусской...

Вчера вечером, 5 августа,прибыла в Варшаву. Заместитель главы МИД Польширанее заявлял, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша «сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру».1 августа Тимановская заявила, что представители национального Олимпийского комитета купили ей билет на самолет и попытались вывезти ее домой, в Беларусь. По ее словам, это произошло после того, как ее переставили с дистанции 200 м на 400 м. Она также сказала, что боится сесть на родине в тюрьму.Однако НОК Беларуси заявил, что отстранил от участия на Играх в Токио-2020 Кристину Тимановскую «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» по решению врачей.В итоге спортсменка осталась в Токио, откуда 5 августа улетела в ЕС.Кристина Тимановская — чемпионка Беларуси в беге на 100 и 200 метров, победительница Универсиады-2019 в дистанции в 200 метров, серебряный призер II Европейских игр в беге на 100 метров.