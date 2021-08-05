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МОК сообщил, что формирует список свидетелей по делу белорусской спортсменки Тимановской

05.08.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

МОК сообщил, что формирует список свидетелей по делу белорусской спортсменки Тимановской
Фото: Reuters
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что открыл дисциплинарное разбирательство и формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс, пишет ТАСС.

«Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается», — сказал Марк Адамс.


Вчера вечером, 5 августа, Кристина Тимановская прибыла в Варшаву. Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач ранее заявлял, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша «сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру».


Коротко про историю с Тимановской


1 августа Тимановская заявила, что представители национального Олимпийского комитета купили ей билет на самолет и попытались вывезти ее домой, в Беларусь. По ее словам, это произошло после того, как ее переставили с дистанции 200 м на 400 м. Она также сказала, что боится сесть на родине в тюрьму.

Однако НОК Беларуси заявил, что отстранил от участия на Играх в Токио-2020 Кристину Тимановскую «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» по решению врачей.

В итоге спортсменка осталась в Токио, откуда 5 августа улетела в ЕС.

Кристина Тимановская — чемпионка Беларуси в беге на 100 и 200 метров, победительница Универсиады-2019 в дистанции в 200 метров, серебряный призер II Европейских игр в беге на 100 метров.
 
 
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Фото: Reuters Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что открыл дисциплинарное разбирательство и формирует список свидетелей по делу белорусской...
 
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