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В Минском районе спасли от огня 24 га пшеницы

05.08.2021 09:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе работники МЧС и хозяйства спасли 24 га пшеницы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское областное управление МЧС.

Накануне днем спасателям стало известно о загорании в поле вблизи деревни Новый Двор Минского района. На тот момент там проводились работы по уборке зерновых.

Прибывшие на место работники МЧС, а также работники хозяйства спасли 24 га озимой пшеницы. В результате пожара огнем уничтожено 0,002 га пшеницы на корню и 0,018 га стерни. Погибших, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате пожара огнем уничтожено 0,002 га пшеницы на корню и 0,018 га стерни. Погибших, пострадавших нет.
 
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