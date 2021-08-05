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В Минском районе спасли от огня 24 га пшеницы
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе работники МЧС и хозяйства спасли 24 га пшеницы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское областное управление МЧС.
Накануне днем спасателям стало известно о загорании в поле вблизи деревни Новый Двор Минского района. На тот момент там проводились работы по уборке зерновых.
Прибывшие на место работники МЧС, а также работники хозяйства спасли 24 га озимой пшеницы. В результате пожара огнем уничтожено 0,002 га пшеницы на корню и 0,018 га стерни. Погибших, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.-0-
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В результате пожара огнем уничтожено 0,002 га пшеницы на корню и 0,018 га стерни. Погибших, пострадавших нет.
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