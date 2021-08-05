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В Гродненской области возбуждены уголовные дела о злоупотреблении и выплате зарплат в конвертах

05.08.2021 09:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области возбуждено 2 уголовных дела о злоупотреблении служебными полномочиями и выплате зарплат в конвертах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.

"Прокуратура Гродненской области по материалам проверки управления ДФР КГК по Гродненской области возбудила два уголовных дела в отношении двух директоров предприятий, которым инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями, выразившееся в выплате заработной платы в конвертах и уклонении от уплаты обязательных взносов на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения", - говорится в сообщении прокуратуры.

По материалам дела руководитель ОДО, специализирующегося на производстве и реализации изделий из ПВХ на территории Беларуси (филиалы компании в разные периоды работали в 27 городах республики), а также руководитель ООО, занятого в сфере розничной торговли запасными частями к автомобилям, длительное время скрывали от налогообложения часть доходов от продажи товаров.

При этом им инкриминирована выплата сотрудникам организаций заработной платы наличными денежными средствами без отражения ее суммы по бухгалтерскому учету в размере не менее Br352 тыс. и Br81 тыс. соответственно.

"Такие противоправные действия повлекли наступление тяжких последствий в виде неуплаченных отчислений в ФСЗН на Br123,2 тыс. по линии ОДО и Br28,4 тыс. по линии ООО", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, для уклонения от уплаты сумм налогов и сборов подозреваемые давали негласное указание подчиненным о сокрытии части выручки, полученной в наличной форме от клиента, которая не проводилась по кассовому суммирующему аппарату, не отражалась по бухгалтерскому и налоговому учетам.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При этом им инкриминирована выплата сотрудникам организаций заработной платы наличными денежными средствами без отражения ее суммы по бухгалтерскому учету в...
 
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