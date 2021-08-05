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Руководительницу брестской турфирмы обвиняют в присвоении денег клиентов
Источник материала: Партизан
Общий ущерб – более 80 тысяч рублей.
Факт мошеннических деяний был установлен сотрудниками ОБЭП Ленинского РОВД. Под подозрение, а затем и под обвинение попала 45-летняя индивидуальная предпринимательница. Было установлено,
«Директор шла на различные ухищрения. Например, убеждала, что такая процедура может затянуться, а сам турист недосчитается средств из-за комиссии, предполагаемой в таких случаях за возврат. Оптимальным выходом из ситуации, по мнению турагента, являлся перенос даты вылета на более поздний срок и полное погашение недостающей суммы отдыхающими. Уговорив одних, бралась за заключение новых договоров, деньги присваивала себе», – рассказали в УВД Брестского облисполкома.
В конечном счете, предпринимательнице удалось обмануть более 30 клиентов, но они не стали мириться с ситуацией и обратились в милицию. По итогам проверки действиям руководительницы турфирмы была дана правовая оценка – следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Известно, что в настоящее время женщина скрывается за границей.
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Общий ущерб – более 80 тысяч рублей.
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