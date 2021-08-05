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Президентские выборы в 2020 году могли быть перенесены
Источник материала: Партизан
По словам Эйсмонт, в тот момент, с оглядкой на пандемию, можно было предпринимать любые шаги, и белорусы отнеслись бы к ним с пониманием.
Президентские выборы в минувшем году могли быть перенесены, заявила в эфире телеканала СТВ в среду пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
По ее словам,
Она также уточнила, что в тот момент, с оглядкой на пандемию, можно было предпринимать любые шаги, и белорусы отнеслись бы к ним с пониманием.
"Но президент сказал: выборы пройдут строго по Конституции", – сообщила пресс-секретарь.
Выборы и протесты в Беларуси
После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Беларуси в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Часть оппозиционных лидеров покинула республику и до настоящего времени находится за ее пределами.
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По словам Эйсмонт, в тот момент, с оглядкой на пандемию, можно было предпринимать любые шаги, и белорусы отнеслись бы к ним с пониманием.
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