Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских













пишет Телеграф. Об этом сообщает ТАСС в среду, 4 августа. Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпийских играх-2020 в Токио, однако на церемонии награждения диктор ошибся и представил их как спортсменок Олимпийского комитета России,Телеграф. Об этом сообщает ТАСС в среду, 4 августа.





Украинки набрали 189,4620 балла, взяв бронзовые медали. Во время церемонии награждения диктор объявил бронзовых призеров Федину и Савчук как представителей Russian Olympic Committee.





«Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», — сказала Колесниченко.





Отметим, что Марте Фединой 19 лет, она является четырехкратной чемпионкой Европы (2018, 2020) и призером чемпионата мира (2019). Анастасии Савчук 25 лет, в ее активе четыре победы на чемпионате Европы (2014, 2016 и 2021), она является призером чемпионатов мира (2013, 2019).





Напомним, после того как на сайте ОИ-2020 появилась карта с «российским» Крымом, МИД Украины поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.





Позже с сайта Олимпиады убрали карту с Украиной без Крыма. Раздел, где раньше была скандальная карта, временно исчез с официального сайта XXXII Олимпийских игр в Токио. Затем на сайте появилась корректная карта.