ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских

05.08.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ведущий объявил украинок Марту Федину и Анастасию Савчук как представителей Russian Olympic Committee.




Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпийских играх-2020 в Токио, однако на церемонии награждения диктор ошибся и представил их как спортсменок Олимпийского комитета России, пишет Телеграф. Об этом сообщает ТАСС в среду, 4 августа.

Украинки набрали 189,4620 балла, взяв бронзовые медали. Во время церемонии награждения диктор объявил бронзовых призеров Федину и Савчук как представителей Russian Olympic Committee.

«Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», — сказала Колесниченко.

Отметим, что Марте Фединой 19 лет, она является четырехкратной чемпионкой Европы (2018, 2020) и призером чемпионата мира (2019). Анастасии Савчук 25 лет, в ее активе четыре победы на чемпионате Европы (2014, 2016 и 2021), она является призером чемпионатов мира (2013, 2019).

Напомним, после того как на сайте ОИ-2020 появилась карта с «российским» Крымом, МИД Украины поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации. 

Позже с сайта Олимпиады убрали карту с Украиной без Крыма. Раздел, где раньше была скандальная карта, временно исчез с официального сайта XXXII Олимпийских игр в Токио. Затем на сайте появилась корректная карта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущий объявил украинок Марту Федину и Анастасию Савчук как представителей Russian Olympic Committee.
 
Новости дня
Новости разные
 
Media Ads Conference: все про медийную рекламу от Google, Яндекса и AMDG
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by