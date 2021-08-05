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Рианну признали долларовым миллиардером и богатейшей певицей в мире

05.08.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состояние Рианны выросло до $1,7 млрд. Forbes отмечает, что статуса миллиардера певице удалось достичь благодаря успеху ее бренда косметики Fenty Beauty, запущенного совместно с LVMH



Журнал Forbes признал певицу Рианну долларовым миллиардером — ее состояние составляет $1,7 млрд. Она стала самой богатой женщиной в мире музыки и второй после телеведущей Опры Уинфри в рейтинге звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.

Большую часть состояния (около $1,4 млрд) певица заработала не благодаря музыке, а за счет успеха косметического бренда Fenty Beauty, пишет РБК. Forbes оценил его в $2,8 млрд. Рианне принадлежит 50% компании, еще 50% — у холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно.

Также доходы певице принес бренд нижнего белья Savage X Fenty, запущенный в 2018 году вместе с американской компанией TechStyle Fashion Group. По данным Forbes, Рианна владеет 30-процентной долей. Журнал оценил бренд в $1 млрд. В феврале инвесткомпания L Catterton, управляющая средствами LVMH и семьи Арно, вложила в Savage X Fenty $115 млн.

Однако не все проекты Рианны оказываются успешными, отмечает Forbes. В 2019 году певица вместе с группой LVMH основала модный дом Fenty, который выпускал одежду и обувь. Но зимой 2021-го, на фоне пандемии, его работу приостановили «в ожидании улучшения условий».

В конце июля певица анонсировала в своем Instagram запуск собственной парфюмерной линии.
 
 
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Состояние Рианны выросло до $1,7 млрд. Forbes отмечает, что статуса миллиардера певице удалось достичь благодаря успеху ее бренда косметики Fenty Beauty, запущенного...
 
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