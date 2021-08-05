Рианну признали долларовым миллиардером и богатейшей певицей в мире









Журнал Forbes признал певицу Рианну долларовым миллиардером — ее состояние составляет $1,7 млрд. Она стала самой богатой женщиной в мире музыки и второй после телеведущей Опры Уинфри в рейтинге звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.





пишет РБК. Forbes оценил его в $2,8 млрд. Рианне принадлежит 50% компании, еще 50% — у холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно. Большую часть состояния (около $1,4 млрд) певица заработала не благодаря музыке, а за счет успеха косметического бренда Fenty Beauty,РБК. Forbes оценил его в $2,8 млрд. Рианне принадлежит 50% компании, еще 50% — у холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно.





Также доходы певице принес бренд нижнего белья Savage X Fenty, запущенный в 2018 году вместе с американской компанией TechStyle Fashion Group. По данным Forbes, Рианна владеет 30-процентной долей. Журнал оценил бренд в $1 млрд. В феврале инвесткомпания L Catterton, управляющая средствами LVMH и семьи Арно, вложила в Savage X Fenty $115 млн.





Однако не все проекты Рианны оказываются успешными, отмечает Forbes. В 2019 году певица вместе с группой LVMH основала модный дом Fenty, который выпускал одежду и обувь. Но зимой 2021-го, на фоне пандемии, его работу приостановили «в ожидании улучшения условий».





В конце июля певица анонсировала в своем Instagram запуск собственной парфюмерной линии.















