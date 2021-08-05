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Рейсы «Иракских авиалиний» в Минск должны быть отменены на 10 дней

05.08.2021 09:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Рейсы из Ирака в Минск должны быть отменены на ближайшие десять дней, сообщает BNS со ссылкой на посла Европейского союза в Ираке Мартина Хута.

Рейсы «Иракских авиалиний» в Минск должны быть отменены на 10 дней
Фото: Reismedia

«Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие десять дней. Это кажется очень надежной информацией. Насколько нам известно, "Иракские авиалинии" проинформировали об этом все туристические агентства страны», — сообщил он вечером 4 августа.

Он добавил, что пока не получил официального уведомления от компании «Иракские авиалинии».

По словам дипломата, иракское правительство 3 августа сформировало комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

2 августа литовских пограничников обязали возвращать нелегалов на территорию Беларуси. Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что в процессе охраны госграницы и для ее защиты от нелегальных мигрантов пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.

 
Теги: Минск
 
 
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Рейсы из Ирака в Минск должны быть отменены на ближайшие десять дней, сообщает BNS со ссылкой на посла Европейского союза в Ираке Мартина Хута.
 
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