Кулеба предложил поддержку гандбольному тренеру Яковлеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности оказать поддержку белорусскому гандбольному тренеру Константину Яковлеву, который прибыл в страну из-за угрозы уголовного преследования на родине.





«Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды "Витязь" Константином Яковлевым. Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать помощь», — написал министр в «Твиттере», передает БелаПАН .

Во второй половине июня Яковлев, являющийся активистом Свободного объединения спортсменов Беларуси, отбыл на родине 15-суточный административный арест. Яковлев был задержан 16 июня. Вечером того дня он собирался провести открытую тренировку в минском микрорайоне Новая Боровая, а утром вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах (Брестская область) журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15-суточного ареста. По дороге в Минск машину остановили, Яковлева задержали.

18 июня суд Минского района арестовал Яковлева на 15 суток. Тренера обвинили в правонарушении по ч. 1 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Он вышел на свободу 1 июля.

Будучи игроком, Яковлев выступал за «Аркатрон», БГК имени Мешкова и польский «Азоты». Спортсмен имеет звание мастера спорта, не раз выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси, выходил в финал Кубка Польши. В июле 2018 года присоединился к тренерскому штабу «Витязя».

30 сентября прошлого года команда «Витязь-Леон» отказалась выходить на очередной матч мужского чемпионата страны в знак протеста против задержания баскетболистки Елены Левченко. Федерация гандбола сняла команду с чемпионата.