ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кулеба предложил поддержку гандбольному тренеру Яковлеву

05.08.2021 09:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности оказать поддержку белорусскому гандбольному тренеру Константину Яковлеву, который прибыл в страну из-за угрозы уголовного преследования на родине.

Кулеба предложил поддержку гандбольному тренеру Яковлеву

«Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды "Витязь" Константином Яковлевым. Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать помощь», — написал министр в «Твиттере», передает БелаПАН.

Во второй половине июня Яковлев, являющийся активистом Свободного объединения спортсменов Беларуси, отбыл на родине 15-суточный административный арест. Яковлев был задержан 16 июня. Вечером того дня он собирался провести открытую тренировку в минском микрорайоне Новая Боровая, а утром вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах (Брестская область) журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15-суточного ареста. По дороге в Минск машину остановили, Яковлева задержали.

18 июня суд Минского района арестовал Яковлева на 15 суток. Тренера обвинили в правонарушении по ч. 1 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Он вышел на свободу 1 июля.

Будучи игроком, Яковлев выступал за «Аркатрон», БГК имени Мешкова и польский «Азоты». Спортсмен имеет звание мастера спорта, не раз выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси, выходил в финал Кубка Польши. В июле 2018 года присоединился к тренерскому штабу «Витязя».

30 сентября прошлого года команда «Витязь-Леон» отказалась выходить на очередной матч мужского чемпионата страны в знак протеста против задержания баскетболистки Елены Левченко. Федерация гандбола сняла команду с чемпионата.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности оказать поддержку белорусскому гандбольному тренеру Константину Яковлеву, который прибыл в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рианну признали долларовым миллиардером и богатейшей певицей в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by