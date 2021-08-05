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Социолога Оксану Шелест освободили

05.08.2021 09:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Социолог Оксана Шелест освобождена, сообщил в соцсетях генеральный директор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Андрей Егоров.

Социолога Оксану Шелест освободили
Источник: «Немецкая волна»

Шелест — коллега задержанных 4 августа руководителя некоммерческой инициативы «Летучий университет» социолога Татьяны Водолажской и философа и методолога Владимира Мацкевича.

Был также задержан, а затем отпущен, экс-руководитель Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Влад Величко. У всех прошли обыски, которые, по предварительной информации, проводили сотрудники КГБ.

 
 
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Социолог Оксана Шелест освобождена, сообщил в соцсетях генеральный директор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Андрей Егоров.
 
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