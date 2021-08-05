Социолога Оксану Шелест освободили

Социолог Оксана Шелест освобождена, сообщил в соцсетях генеральный директор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Андрей Егоров.



Источник: «Немецкая волна»

Шелест — коллега задержанных 4 августа руководителя некоммерческой инициативы «Летучий университет» социолога Татьяны Водолажской и философа и методолога Владимира Мацкевича.