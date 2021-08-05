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Социолога Оксану Шелест освободили
Источник материала: Навiны
Социолог Оксана Шелест освобождена, сообщил в соцсетях генеральный директор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Андрей Егоров.
Шелест — коллега задержанных 4 августа руководителя некоммерческой инициативы «Летучий университет» социолога Татьяны Водолажской и философа и методолога Владимира Мацкевича.
Был также задержан, а затем
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Социолог Оксана Шелест освобождена, сообщил в соцсетях генеральный директор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Андрей Егоров.
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