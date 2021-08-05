Подорожает проезд в поездах внутри страны смотрим на сколько

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Фото: rw.by

МАРТ приняло соответствующее постановление от 9 июля 2021 года. Тарифы на проезд поездами общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличены в среднем на 5-15% в зависимости от вида сообщения. Увеличение стоимости зависит от расстояния перевозки.

Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами:

региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь (станция, расположенная в Минском районе) увеличится на 6 копеек , Минск-Пассажирский-Молодечно – на 17 копеек;

, Минск-Пассажирский-Молодечно – на региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Орша увеличится на 43 копейки, Минск-Пассажирский-Бобруйск – на 35 копеек.

Тарифы на городских линиях устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов, уточняет МАРТ. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Так, проезд на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса подорожает на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов – на 30 копеек.

Например, стоимость проезда пассажиров поездами:

городских линий по направлению Минск-Пассажирский-Городище увеличится на 15 копеек (в пределах одного тарифного пояса),

(в пределах одного тарифного пояса), по направлению Минск-Пассажирский-Красное Знамя – на 30 копеек (в пределах двух тарифных поясов).



Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования. В предыдущий раз повышали тарифы в декабре 2020 года.