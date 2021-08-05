ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подорожает проезд в поездах внутри страны смотрим на сколько

05.08.2021 09:47 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Подорожает проезд в поездах внутри страны смотрим на сколько
Фото: rw.by

МАРТ приняло соответствующее постановление от 9 июля 2021 года. Тарифы на проезд поездами общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличены в среднем на 5-15% в зависимости от вида сообщения. Увеличение стоимости зависит от расстояния перевозки.

Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами:

  • региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь (станция, расположенная в Минском районе) увеличится на 6 копеек, Минск-Пассажирский-Молодечно – на 17 копеек;
  • региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Орша увеличится на 43 копейки, Минск-Пассажирский-Бобруйск – на 35 копеек.

Тарифы на городских линиях устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов, уточняет МАРТ. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Так, проезд на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса подорожает на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов – на 30 копеек.

Например, стоимость проезда пассажиров поездами:

  • городских линий по направлению Минск-Пассажирский-Городище увеличится на 15 копеек (в пределах одного тарифного пояса),
  • по направлению Минск-Пассажирский-Красное Знамя – на 30 копеек (в пределах двух тарифных поясов).

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования. В предыдущий раз повышали тарифы в декабре 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повысят тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге внутри страны. Об этом сообщили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бобруйчанка стала жертвой вишинга и потеряла более Br19 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by