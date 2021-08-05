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Подорожает проезд в поездах внутри страны смотрим на сколько
Источник материала: Myfin
МАРТ приняло соответствующее постановление от 9 июля 2021 года. Тарифы на проезд поездами общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличены в среднем на 5-15% в зависимости от вида сообщения. Увеличение стоимости зависит от расстояния перевозки.
Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами:
Тарифы на городских линиях устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов, уточняет МАРТ. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Так, проезд на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса подорожает на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов – на 30 копеек.
Например, стоимость проезда пассажиров поездами:
Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования. В предыдущий раз повышали тарифы в декабре 2020 года.
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Повысят тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге внутри страны. Об этом сообщили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
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