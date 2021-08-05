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Media Ads Conference: все про медийную рекламу от Google, Яндекса и AMDG

05.08.2021 09:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Media Ads Conference: все про медийную рекламу от Google, Яндекса и AMDG
Media Ads Conference: все про медийную рекламу от Google, Яндекса и AMDG

Представители медийного рынка расскажут не только про общие тенденции, но и углубятся в инструментарий топовых площадок, аналитику влияния медийной рекламы на бренд и продажи. И впервые в Беларуси представители AMDG и SATIO расскажут про новое для рынка исследование digital-зрелости, в рамках которого каждый бизнес сможет оценить свой уровень и точки роста.

Спикеры

О великом и безграничном притяжении медийной рекламы расскажут:

― Google,

― Яндекс,

― Digital-агентство AMDG,

― Центр системных бизнес-технологий SATIO.

Для кого?

Media Ads Conference 2021 проводится для маркетологов, директоров по маркетингу, Head of Digital, бренд-менеджеров и product owner’ов, собственников бизнеса и тех, кто хочет развивать имидж и продажи своего бизнеса.

Детали

Конференция начнется в 11:00 и продлится около 4 часов.

Участие бесплатное.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно здесь.

 
 
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18 августа пройдет бесплатная онлайн-конференция Media Ads Conference, организованная международным сетевым digital-агентством AMDG. Конференция будет посвящена одному из...
 
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