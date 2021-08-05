Источник материала: Myfin



Media Ads Conference: все про медийную рекламу от Google, Яндекса и AMDG

Представители медийного рынка расскажут не только про общие тенденции, но и углубятся в инструментарий топовых площадок, аналитику влияния медийной рекламы на бренд и продажи. И впервые в Беларуси представители AMDG и SATIO расскажут про новое для рынка исследование digital-зрелости, в рамках которого каждый бизнес сможет оценить свой уровень и точки роста.

Спикеры

О великом и безграничном притяжении медийной рекламы расскажут:

― Google,

― Яндекс,

― Digital-агентство AMDG,

― Центр системных бизнес-технологий SATIO.

Для кого?

Media Ads Conference 2021 проводится для маркетологов, директоров по маркетингу, Head of Digital, бренд-менеджеров и product owner’ов, собственников бизнеса и тех, кто хочет развивать имидж и продажи своего бизнеса.

Детали



Конференция начнется в 11:00 и продлится около 4 часов.

Участие бесплатное.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно здесь.