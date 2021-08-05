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Media Ads Conference: все про медийную рекламу от Google, Яндекса и AMDG
Источник материала: Myfin
Представители медийного рынка расскажут не только про общие тенденции, но и углубятся в инструментарий топовых площадок, аналитику влияния медийной рекламы на бренд и продажи. И впервые в Беларуси представители AMDG и SATIO расскажут про новое для рынка исследование digital-зрелости, в рамках которого каждый бизнес сможет оценить свой уровень и точки роста.
Спикеры
О великом и безграничном притяжении медийной рекламы расскажут:
― Google,
― Яндекс,
― Digital-агентство AMDG,
― Центр системных бизнес-технологий SATIO.
Для кого?
Media Ads Conference 2021 проводится для маркетологов, директоров по маркетингу, Head of Digital, бренд-менеджеров и product owner’ов, собственников бизнеса и тех, кто хочет развивать имидж и продажи своего бизнеса.
Детали
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