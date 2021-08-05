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«Анимаёвка» принимает заявки
Источник материала: ОНТ
Очень много мультфильмов на самые разные темы. Международный фестиваль «Анимаёвка» принимает работы.
Единственный в стране форум анимации, который проходит ежегодно в Могилеве, ждет заявки от режиссеров-мультипликаторов – как взрослых, так и детей.
Это основной конкурс фестиваля. Показать себя юные таланты могут также в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.
В прошлом году международный фестиваль собрал более 280 фильмов из 45 стран!
А начинался совсем скромно – с десятка работ в 1998 году. Теперь же с каждым годом расширяет географию и стал визитной карточкой Могилева и всей страны.
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Очень много мультфильмов на самые разные темы. Международный фестиваль «Анимаёвка» принимает работы. Единственный в стране форум анимации, который проходит...
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