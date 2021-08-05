Афины приходят в себя после пожаров

Источник материала: ОНТ

Сильные лесные пожары вслед за Турцией вспыхнули в Греции. Ситуацию называют критической.

Большинство очагов удалось локализовать, но огонь может вспыхнуть с новой силой. Экстремальная жара до 45°C в тени держится с прошлой недели.

Афины накрыло облако дыма, под угрозой был бывший королевский дворец.

Пламя распространялось очень быстро и заблокировало около 300 людей в домах. Их эвакуировали.

Пока данных о погибших нет.

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