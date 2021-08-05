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Афины приходят в себя после пожаров
Источник материала: ОНТ
Сильные лесные пожары вслед за Турцией вспыхнули в Греции. Ситуацию называют критической.
Большинство очагов удалось локализовать, но огонь может вспыхнуть с новой силой. Экстремальная жара до 45°C в тени держится с прошлой недели.
Афины накрыло облако дыма, под угрозой был бывший королевский дворец.
Пламя распространялось очень быстро и заблокировало около 300 людей в домах. Их эвакуировали.
Пока данных о погибших нет.
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Сильные лесные пожары вслед за Турцией вспыхнули в Греции. Ситуацию называют критической. Большинство очагов удалось локализовать, но огонь может вспыхнуть с...
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