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В Мозыре женщина оставила на улице новорожденного ребенка. Девочка погибла
Источник материала: ОНТ
В Мозыре 38-летняя женщина самостоятельно родила ребенка и оставила его в коробке в лесу. По факту возбуждено уголовное дело,
Женщина встретила на улице давних знакомых и поехала с ними распивать алкогольные напитки на страусиную ферму за Мозырем. Там компания несколько дней пила спиртное в помещении для сторожей.
В ночь с 20 на 21 июля женщина, не обращаясь в медучреждение, родила девочку. Затем она перевезла новорожденного ребенка в Мозырь, и оставила в коробке возле городской больницы. Тело малышки обнаружили 30 июля.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье за убийство заведомо малолетнего.
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В Мозыре 38-летняя женщина самостоятельно родила ребенка и оставила его в коробке в лесу. По факту возбуждено уголовное дело, передает СК. Женщина встретила на...
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