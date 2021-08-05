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В Мозыре женщина оставила на улице новорожденного ребенка. Девочка погибла

05.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мозыре женщина оставила на улице новорожденного ребенка. Девочка погибла

В Мозыре 38-летняя женщина самостоятельно родила ребенка и оставила его в коробке в лесу. По факту возбуждено уголовное дело, передает СК.

Женщина встретила на улице давних знакомых и поехала с ними распивать алкогольные напитки на страусиную ферму за Мозырем. Там компания несколько дней пила спиртное в помещении для сторожей. 

В ночь с 20 на 21 июля женщина, не обращаясь в медучреждение, родила девочку. Затем она перевезла новорожденного ребенка в Мозырь, и оставила в коробке возле городской больницы. Тело малышки обнаружили 30 июля.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье за убийство заведомо малолетнего.

Фото: СК


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В Мозыре 38-летняя женщина самостоятельно родила ребенка и оставила его в коробке в лесу. По факту возбуждено уголовное дело, передает СК. Женщина встретила на...
 
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