А. Лукашенко поздравил Н. Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении.

Президент Беларуси выразил убеждение, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества, взаимодействие в интеграционных проектах поспособствует укреплению дружбы между странами, росту благосостояния граждан.

Напомним, Пашинян назначен на должность в начале недели. В отставку с поста премьера он ушел в конце апреля на фоне массовых протестов.

После этого в стране состоялись досрочные парламентские выборы. И Пашинян вновь у власти.

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