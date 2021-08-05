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А. Лукашенко поздравил Н. Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении

05.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

А. Лукашенко поздравил Н. Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении

Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении.

Президент Беларуси выразил убеждение, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества, взаимодействие в интеграционных проектах поспособствует укреплению дружбы между странами, росту благосостояния граждан.

Напомним, Пашинян назначен на должность в начале недели. В отставку с поста премьера он ушел в конце апреля на фоне массовых протестов.

После этого в стране состоялись досрочные парламентские выборы. И Пашинян вновь у власти.

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Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении. Президент Беларуси выразил убеждение, что дальнейшее...
 
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