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Горят леса в Беларуси: растет ли статистика и каковы причины
Источник материала: ОНТ
С начала года в Беларуси произошло 316 случаев лесных пожаров, по площади возгорания это 370 гектаров! Цифра впечатляет, но очень важно понимать: по сравнению с прошлым годом она в разы меньше. Однако расслабляться рано, говорят в МЧС, пожароопасный период не закончен.
2020-й год, сентябрь. В Калифорнии бушует один из крупнейших лесных пожаров за всю историю. Выжжена территория почти в 13 тысяч квадратных километров, погибли 19 человек. Тот же год, октябрь. На австралийском острове Фрейзер небольшой костёр превратился в огромные природные пожары. Пламя охватило почти 76 тысяч гектаров – это около 40 процентов территории острова. 2021-й год. В Якутии продолжают действовать свыше 160 лесных пожаров. Горит почти полтора миллиона гектаров. Неутешительная ситуация и в южных странах Европы. С большим огнём борются Турция, Греция, Италия и Болгария. В Беларуси лесные пожары по традиции сконцентрированы в двух областях – Гомельской и Брестской. Впрочем, по сравнению с другими странами, у нас они совсем небольшие.
Всего с начала года в лесах нашей страны произошло 316 пожаров, общая площадь очагов – свыше 370 гектаров. Главная причина неизменна – неосторожное обращение человека с огнём, в частности выжигание сухой травы. Также в этом году несколько возгораний вызвали удары молний. В 2020-м, к слову, таких случаев не было.
А вот бороться с пожарами приходится далеко не тем, кто их создал. В Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации сотрудники МЧС работают 24 на 7. Причём контролировать обстановку в стране им помогают новейшие технологии.
Если же спутник заметил тепловую аномалию в лесном массиве, МЧС оперативно передаёт эту информацию лесникам и уже они проверяют, есть ли возгорание на самом деле. Также мониторить ситуацию на земле специалистам помогают вышки и камеры видеонаблюдения, а в небе – авиация и беспилотные летательные аппараты. Ведь чем раньше будет обнаружен и потушен пожар, тем меньше будет ущерб для природы.
Так, по закону, лесники обязаны восстановить все участки, пострадавшие от огня, в течение трёх лет, и это правило неукоснительно соблюдается.
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С начала года в Беларуси произошло 316 случаев лесных пожаров, по площади возгорания это 370 гектаров! Цифра впечатляет, но очень важно понимать: по сравнению с...
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