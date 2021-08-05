Горят леса в Беларуси: растет ли статистика и каковы причины

Источник материала: ОНТ

С начала года в Беларуси произошло 316 случаев лесных пожаров, по площади возгорания это 370 гектаров! Цифра впечатляет, но очень важно понимать: по сравнению с прошлым годом она в разы меньше. Однако расслабляться рано, говорят в МЧС, пожароопасный период не закончен.

2020-й год, сентябрь. В Калифорнии бушует один из крупнейших лесных пожаров за всю историю. Выжжена территория почти в 13 тысяч квадратных километров, погибли 19 человек. Тот же год, октябрь. На австралийском острове Фрейзер небольшой костёр превратился в огромные природные пожары. Пламя охватило почти 76 тысяч гектаров – это около 40 процентов территории острова. 2021-й год. В Якутии продолжают действовать свыше 160 лесных пожаров. Горит почти полтора миллиона гектаров. Неутешительная ситуация и в южных странах Европы. С большим огнём борются Турция, Греция, Италия и Болгария. В Беларуси лесные пожары по традиции сконцентрированы в двух областях – Гомельской и Брестской. Впрочем, по сравнению с другими странами, у нас они совсем небольшие.

Анастасия Докучаева, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Беларуси: «Статистика говорит сама за себя. Если в прошлом году средняя площадь очагов была более 6,5 га, в позапрошлом – более 11 га (это средняя площадь лесного пожара в Беларуси), то в нынешнем году это 1,2 га, т.е. мы видим, как снижается площадь возгораний и даже в случае возникновения угрозы оперативно ликвидируются все очаги».

Всего с начала года в лесах нашей страны произошло 316 пожаров, общая площадь очагов – свыше 370 гектаров. Главная причина неизменна – неосторожное обращение человека с огнём, в частности выжигание сухой травы. Также в этом году несколько возгораний вызвали удары молний. В 2020-м, к слову, таких случаев не было.

Анастасия Докучаева, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Беларуси: «Мы каждый год призываем не выжигать сухую растительность, мы каждый год призываем аккуратнее обращаться с огнём, мы каждый год призываем тушить до конца костры, не курить в лесном фонде и т.д. Но, к сожалению, каждый год случаи повторяются. Человеку, видимо, в силу своей психологии, свойственно думать, что это может случиться с кем-то, а не с ним, что он всегда сможет проконтролировать, остановить огонь, но, к сожалению, происходят случаи, когда вплоть до того, что горит недвижимость людей».

А вот бороться с пожарами приходится далеко не тем, кто их создал. В Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации сотрудники МЧС работают 24 на 7. Причём контролировать обстановку в стране им помогают новейшие технологии.

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси: «Для выявления пожаров в труднодоступных местностях с низкой плотностью населения, а также на приграничных территориях наиболее эффективен космический мониторинг. Такие снимки явились первоисточником обнаружения более 250 пожаров только за прошлый год. При обнаружении тепловой аномалии информация передаётся в подразделение МЧС, которое в случае её подтверждения задействует силы и средства для ликвидации пожара».

Если же спутник заметил тепловую аномалию в лесном массиве, МЧС оперативно передаёт эту информацию лесникам и уже они проверяют, есть ли возгорание на самом деле. Также мониторить ситуацию на земле специалистам помогают вышки и камеры видеонаблюдения, а в небе – авиация и беспилотные летательные аппараты. Ведь чем раньше будет обнаружен и потушен пожар, тем меньше будет ущерб для природы.

Анастасия Докучаева, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Беларуси: «В прошлом году от лесных пожаров пострадало больше 6,5 тысяч га, это безусловно значительные площади для нашей страны, но хочу отметить и заверить граждан, что леса в нашей стране меньше не станет и несмотря на такие ЧС, которые периодически случаются в лесном фонде».

Так, по закону, лесники обязаны восстановить все участки, пострадавшие от огня, в течение трёх лет, и это правило неукоснительно соблюдается.

Фоо: depositphotos.com

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