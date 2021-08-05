5 мужских фраз, которые разрушают вашу психику. Лучше не реагируйте на них!

Источник материала: ОНТ

Когда мужчина не может добиться желаемого искренними намерениями, он прибегает к токсичным стратегиям. Манипуляции – это то, с чем может столкнуться абсолютно любая женщина. Этот способ воздействия, как правило, удел слабых личностей. Цель которых – сформировать эмоциональную зависимость и получить полный контроль над вами и вашими чувствами. В большинстве случаев такой шантаж построен на страхе и чувстве вины, причем абсолютно незаслуженной. Вот некоторые фразы, услышав которые, стоит насторожиться.





1. «Тебе от меня только деньги нужны», или «Я думал, что ты не такая, как все остальные женщины», или «Не люблю я содержанок». На самом же деле такая манипуляция действует безотказно на неуверенных в себе девушках. Она 100% вызовет у вас чувство вины. Кроме того, эта фраза является универсальной, ведь ее можно применить в любой жизненной ситуации. После таких слов, женщинам чаще всего становится неудобно озвучивать свои желания и потребности, дабы не показаться меркантильной и корыстной в его глазах. Таким образом, мужчине легко удается добиться нужного поведения. То есть меньше тратиться и больше экономить, но при этом не стесняясь в полном комплексе получать вашу заботу, внимание и любовь.

Поймите, мужчина в данном случае просто не готов тратиться на вас, поэтому таким способом он подстраховывается.





2. «Лучше меня ты себе уже никого не найдешь» или «Да кому ты нужна в таком возрасте и с детьми». Когда мужчина больше не хочет заботиться, но все также готов принимать ваши блага, он может употреблять это выражение. Используя такой прием, он пытается обесценить вас как личность, сформировать сомнение в себе и своих возможностях. Его цель – сделать вас растерянной и неуверенной, ведь так легче всего управлять. Принижая женщину, партнер старается выглядеть на ее фоне более мужественным, добывает ощущение собственной значимости. Скорее всего, он делает это для того, чтобы вы никуда не делись и все больше зависели от него и его мнения. В действительности же эти слова означают следующее: «Я хочу, чтобы в твоей жизни не было никого ближе, чем я!»

За неприятными словами, оскорблениями и унижениями всегда стоит слабость и личная неполноценность.





3. «Все вы, женщины, одинаковые: вечно все придумываете и сами усложняете». При помощи этой фразы, партнер выставляет ваши проблемы и переживания надуманными и глупыми, списывает все на женские капризы и истеричность. Он не хочет разобраться и прояснить ситуацию, выяснить, что вас беспокоит, чтобы помочь и поддержать. На данный момент ему просто безразличны ваши чувства. Но отношения именно тогда заходят в тупик, когда люди не умеют говорить о своих тревогах, когда мужчина игнорирует ваши желания и потребности и ломает под себя. Ведь делиться с близким человеком своим волнением абсолютно нормально.

Всегда опирайтесь на свою интуицию! Если вам неприятно, что и как говорит о вас мужчина, – значит, что-то идет не так.

4. «Я такой, какой есть, и не изменюсь». Одно из самых любимых высказываний эгоистичных мужчин. Посыл таков: «Я не готов менять свое поведение, привычки и идти на уступки ради тебя». Так партнер заранее вам сообщает, что будет делать то, что хочет, когда хочет, даже если для вас это неприемлемо и неприятно. Таким способом он просто пытается избежать ответственности за все происходящее и переложить ее на вас. Мужчине нужно, чтобы вы спокойно и с пониманием воспринимали его недостатки и недостойное отношение. Ведь главное – это его удовольствие и интересы. Как ни странно, к своей женщине такие мужчины предъявляют безграничные претензии. Нужно понять одну важную истину: чтобы второй человек изменился, он должен сам захотеть этого!

Здоровая личность всегда учитывает интересы другого. Учитесь говорить «нет» людям, которые играют на ваших чувствах.





5. «Я все для тебя делаю, а ты не ценишь». Мужчина может за счет своих поступков, любви, заботы стать самым близким человеком для вас. А может пойти по нездоровому пути и сделать все возможное, чтобы вы попали под его власть и тотальное управление. Так проявляется чувство собственничества, которое может разрушить даже самые теплые отношения. Если партнер «копит» обиды, а потом их припоминает, то так он навязывает чувство долга. У вас может возникнуть ощущение, якобы вы ему что-то не додаете, не уделяете необходимого внимания. Подобной же опекой мужчина прикрывает свое желание все контролировать. Именно страх и тревожность провоцируют такое поведение.

Задумайтесь, если это общение доставляет вам грусть печаль и боль, то смело и без всякого сожаления прощайтесь с такими мужчинами. Если вас пытаются переделать, подстроить под себя, сделать удобной, то это совсем не про любовь. Не ищите оправданий неуважительным словам и поступкам. Всегда помните, что человек, который любит, он обязательно будет ценить и беречь ваши чувства.

Фото: Pexels

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