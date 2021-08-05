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Деловой стиль: как превратить скучный рабочий дресс-код в модный выход?

05.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Деловой стиль: как превратить скучный рабочий дресс-код в модный выход?

Рабочий день зачастую зависит от того, как вы себя чувствуете в деловом стиле одежды. Сегодня поделимся практичной инструкцией о том, как сделать рабочий гардероб нескучным и разнообразным.

Не забывайте, что рабочий костюм может быть не только синий, черный и серый. Почему бы не бежевый, красный, изумрудный, винный, фиолетовый и даже розовый? Вы можете использовать любые цвета, причем, чем креативнее сфера работы, тем меньше ограничений.


Стиль в деталях. Эта фраза до сих пор актуальна. Один из самых универсальных способов разнообразить деловой гардероб — сделать акцент на аксессуарах. Добавьте к своему образу яркую сумку или туфли, интересные серьги или колье. Например, строгий серый костюм отлично дополнят яркие оранжевые лодочки. 


Многие носят черный цвет, но мало кто делает это со вкусом. Даже если на работе прописан строгий дресс-код – соберите total-black или total-gray образы. Здесь можно сыграть на разных фактурах тканеймногослойности или интересном крое одежды.


Фото: depositphotos.com

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Рабочий день зачастую зависит от того, как вы себя чувствуете в деловом стиле одежды. Сегодня поделимся практичной инструкцией о том, как сделать рабочий гардероб...
 
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