|
По данным соцопроса, 60% населения Украины не одобряет деятельность Зеленского
Источник материала: ОНТ
Кризис в Украине нарастает как снежный ком. На этом фоне рейтинг президента Зеленского падает. 60% украинцев не одобряют его деятельность.
Такие данные соцопроса, который провел Киевский международный институт социологии. И все более правдоподобными оказываются предсказания осеннего второго майдана.
Более 43% опрошенных украинцев выступают за досрочные президентские выборы и почти половина – за внеочередную смену парламента.
Половина украинцев отметили ухудшение уровня жизни за последний год. Еще треть ждут дальнейшего падения экономики и своего благосостояния.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кризис в Украине нарастает как снежный ком. На этом фоне рейтинг президента Зеленского падает. 60% украинцев не одобряют его деятельность. Такие данные соцопроса,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)