По данным соцопроса, 60% населения Украины не одобряет деятельность Зеленского

Источник материала: ОНТ

Кризис в Украине нарастает как снежный ком. На этом фоне рейтинг президента Зеленского падает. 60% украинцев не одобряют его деятельность.

Такие данные соцопроса, который провел Киевский международный институт социологии. И все более правдоподобными оказываются предсказания осеннего второго майдана.

Более 43% опрошенных украинцев выступают за досрочные президентские выборы и почти половина – за внеочередную смену парламента.

Половина украинцев отметили ухудшение уровня жизни за последний год. Еще треть ждут дальнейшего падения экономики и своего благосостояния.

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