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23 тысячи американцев стали жертвами разгула преступности в США

05.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

23 тысячи американцев стали жертвами разгула преступности в США

Улицы, кишащие грабителями и наркоманами. Такая теперь привычная картина для многих американских городов. В США разгул преступности!

Полиция не в силах развязать сложный клубок. После «дела Флойда», чтобы избежать обвинений в расизме, стражи порядка закрывают глаза на происходящее. А людей грабят и убивают средь бела дня. 

Так, в этом году от пуль погибли уже 23 тысячи американцев.

Усугубляет ситуацию и реформа полиции. В прошлом году урезали финансирование и убрали с улиц сотни стражей порядка.

А конгрессмены-демократы беспокоятся не о людях, а о собственной безопасности. На охрану Капитолия потратят в три раза больше всего полицейского бюджета Филадельфии. 

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Улицы, кишащие грабителями и наркоманами. Такая теперь привычная картина для многих американских городов. В США разгул преступности! Полиция не в силах развязать...
 
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