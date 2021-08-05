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23 тысячи американцев стали жертвами разгула преступности в США
Источник материала: ОНТ
Улицы, кишащие грабителями и наркоманами. Такая теперь привычная картина для многих американских городов. В США разгул преступности!
Полиция не в силах развязать сложный клубок. После «дела Флойда», чтобы избежать обвинений в расизме, стражи порядка закрывают глаза на происходящее. А людей грабят и убивают средь бела дня.
Так, в этом году от пуль погибли уже 23 тысячи американцев.
Усугубляет ситуацию и реформа полиции. В прошлом году урезали финансирование и убрали с улиц сотни стражей порядка.
А конгрессмены-демократы беспокоятся не о людях, а о собственной безопасности. На охрану Капитолия потратят в три раза больше всего полицейского бюджета Филадельфии.
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Улицы, кишащие грабителями и наркоманами. Такая теперь привычная картина для многих американских городов. В США разгул преступности! Полиция не в силах развязать...
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