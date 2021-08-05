Гороскоп на 5 августа: Овнам следует избегать рискованных поступков, а Стрельцы станут объектом повышенного внимания

Источник материала: ОНТ

Звезды советуют Овнам избегать рискованных поступков и любовных приключений. Сейчас ваши доходы существенно превышают расходы. Проявите благоразумие, распоряжаясь финансами.

Благоприятный день для творческой деятельности у Тельцов. Уделите повышенное внимание близкому человеку. Недосказанность может на время осложнить взаимоотношения между вами.

Близнецы готовы обмениваться информацией и делиться опытом работы. День обещает быть насыщенным, а события – интересными. Прислушайтесь к мнению друзей, которым вы небезразличны.

Благоприятный день у Раков. Звезды рекомендуют не контактировать с людьми, которые дают "умные" советы. Комфортная атмосфера в семье прибавит внутренних сил.

Львы могут испытывать дисгармонию в общении с партнерами. Проблемы, созданные на ровном месте, повлияют на ваше настроение. Заручитесь поддержкой родных и друзей.

Перспективы для улучшения условий работы и карьерного роста появятся сегодня у Дев. Проявите гибкость мышления и избегайте категоричных высказываний в адрес сослуживцев.

Дипломатичным Весам звезды гарантируют успешный день. В вашем приоритете будут самообразование и расширение кругозора. Отношения с коллегами и друзьями заметно улучшатся.

Скорпионы займутся решением деловых вопросов, организацией поездок и командировок. Вечером вас порадуют приятные сюрпризы от любимого человека.

Стрельцы станут объектом повышенного внимания. Не показывайте окружающим ваше настоящее настроение. Избегайте бурного проявления эмоций. Держитесь достойно.

Козерогам придется отодвинуть в сторону свое самолюбие. Нежелательно рассказывать о трудностях в профессиональной сфере родственникам и знакомым. Вы сами способны исправить ситуацию.

Результатами завершенного дела могут похвастаться Водолеи. Знакомые и коллеги оценят по достоинству ваши достижения. Жизненный потенциал сейчас у вас на самом высоком уровне.

Интуиция и расчет позволят Рыбам определить ситуацию и тактику поведения. Доверяйте только надежным друзьям и партнерам. Ваша самоуверенность может стать причиной незначительных неприятностей.

Подписывайтесь на нас в Telegram