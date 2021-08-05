ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 5 августа: Овнам следует избегать рискованных поступков, а Стрельцы станут объектом повышенного внимания

05.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 5 августа: Овнам следует избегать рискованных поступков, а Стрельцы станут объектом повышенного внимания

Звезды советуют Овнам избегать рискованных поступков и любовных приключений. Сейчас ваши доходы существенно превышают расходы. Проявите благоразумие, распоряжаясь финансами.

Благоприятный день для творческой деятельности у Тельцов. Уделите повышенное внимание близкому человеку. Недосказанность может на время осложнить взаимоотношения между вами. 

Близнецы готовы обмениваться информацией и делиться опытом работы. День обещает быть насыщенным, а события – интересными. Прислушайтесь к мнению друзей, которым вы небезразличны.

Благоприятный день у Раков. Звезды рекомендуют не контактировать с людьми, которые дают "умные" советы. Комфортная атмосфера в семье прибавит внутренних сил. 

Львы могут испытывать дисгармонию в общении с партнерами. Проблемы, созданные на ровном месте, повлияют на ваше настроение. Заручитесь поддержкой родных и друзей. 

Перспективы для улучшения условий работы и карьерного роста появятся сегодня у Дев. Проявите гибкость мышления и избегайте категоричных высказываний в адрес сослуживцев. 

Дипломатичным Весам звезды гарантируют успешный день. В вашем приоритете будут самообразование и расширение кругозора. Отношения с коллегами и друзьями заметно улучшатся. 

Скорпионы займутся решением деловых вопросов, организацией поездок и командировок. Вечером вас порадуют приятные сюрпризы от любимого человека. 

Стрельцы станут объектом повышенного внимания. Не показывайте окружающим ваше настоящее настроение. Избегайте бурного проявления эмоций. Держитесь достойно. 

Козерогам придется отодвинуть в сторону свое самолюбие. Нежелательно рассказывать о трудностях в профессиональной сфере родственникам и знакомым. Вы сами способны исправить ситуацию. 

Результатами завершенного дела могут похвастаться Водолеи. Знакомые и коллеги оценят по достоинству ваши достижения. Жизненный потенциал сейчас у вас на самом высоком уровне. 

Интуиция и расчет позволят Рыбам определить ситуацию и тактику поведения. Доверяйте только надежным друзьям и партнерам. Ваша самоуверенность может стать причиной незначительных неприятностей.

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды советуют Овнам избегать рискованных поступков и любовных приключений. Сейчас ваши доходы существенно превышают расходы. Проявите благоразумие,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бешенковичах ручка тормоза велосипеда застряла в ноге мальчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by