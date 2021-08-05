Невзоров: «В Беларуси отрабатываются методы тотальной диктатуры»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о выходе провластного Белорусского союза журналистов из Международной федерации журналистов.

– Вероятно, очень скоро нечто подобное будет в России, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы . – Потому что ведь Беларусь сегодня – это та лаборатория, где отрабатываются методы тотальной диктатуры.

Отрабатывают в основном методом тыка, то есть очень трусливенько. Любая диктатура знает, что детонатор народного гнева есть и те растяжки, которые ведут к этим детонаторам, установить невозможно.

Режим очень плохо знает народ, что белорусский режим, что российский. И просто если заденет, то конечно сработает эта угрюмая мина народного гнева, и не спасут никакие Росгвардии в этом случае.

И это не обязательно цены, не обязательно бытовые примитивные вопросы. Никто не понимает, что это может быть.