Суд над Знаком и Колесниковой, день второй. Зикрацкий: «Они виноваты только в том, что высказывали свою позицию»

Источник материала: Салiдарнасць

В четверг с 9.30 продолжается процесс над одними из самых ярких активистов демократического движения Беларуси. За которым следят все.





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В суде Минского района проходят заседания по делу членов штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, членов Координационного совета Марии Колесниковой и адвоката Максима Знака.

Напомним, процесс ведется в закрытом режиме ( про впечатляющий день первый читайте здесь ).

— Уголовно-процессуальный кодекс перечисляет конкретный перечень оснований, по которым судебное заседание могут сделать закрытым. И обычно это делают с целью защитить какую-то тайну, частную жизнь или государственные секреты. Почему в данном случае суд принял решение о закрытом процессе, мне непонятно, — сказал лишенный лицензии адвокат Сергей Зикрацкий в эфире Еврорадио .

Будучи адвокатом одного из обвиняемых, он изучал уголовное дело.

— Как бывший защитник Максима Знака, могу сказать, что я не видел в этом уголовном деле никаких причин для того, чтобы судебный процесс был закрытым. На мой взгляд, он объявлен закрытым надуманно, для того, чтобы никто не понял, какие конкретные доказательства есть у следствия, какие доказательства есть у прокуратуры по обвинениям Максима Знака и Марии Колесниковой.

Мы абсолютно уверены, что никаких доказательств по тем статьям, которые им предъявлены, нет. И что то, что нам озвучивается в публичном пространстве, Максим и Мария не совершали.

Они абсолютно не виноваты и сейчас удерживаются за решеткой только потому, что высказывали свою позицию и были политически активными, защищали тот выбор, который сделали все мы, — подчеркнул Зикрацкий.

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Напомним, Мария и Максим находятся под стражей с сентября 2020 года. Им предъявили обвинения сразу по нескольким статьям УК – «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», «заговор с целью захвата власти неконституционным путем», «создание экстремистского формирования и руководство им».

Обоим обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, правозащитные организации признали их политзаключенными.