ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд над Знаком и Колесниковой, день второй. Зикрацкий: «Они виноваты только в том, что высказывали свою позицию»

05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В четверг с 9.30 продолжается процесс над одними из самых ярких активистов демократического движения Беларуси. За которым следят все.

Суд над Знаком и Колесниковой, день второй. Зикрацкий: «Они виноваты только в том, что высказывали свою позицию»

Фото Getty Images

***

В суде Минского района проходят заседания по делу членов штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, членов Координационного совета Марии Колесниковой и адвоката Максима Знака.

Напомним, процесс ведется в закрытом режиме (про впечатляющий день первый читайте здесь).

— Уголовно-процессуальный кодекс перечисляет конкретный перечень оснований, по которым судебное заседание могут сделать  закрытым. И обычно это делают с целью защитить какую-то тайну, частную жизнь или государственные секреты. Почему в данном случае суд принял решение о закрытом процессе, мне непонятно, — сказал лишенный лицензии адвокат Сергей Зикрацкий в эфире Еврорадио.

Будучи адвокатом одного из обвиняемых, он изучал уголовное дело.

— Как бывший защитник Максима Знака, могу сказать, что я не видел в этом уголовном деле никаких причин для того, чтобы судебный процесс был закрытым. На мой взгляд, он объявлен закрытым надуманно, для того, чтобы никто не понял, какие конкретные доказательства есть у следствия, какие доказательства есть у прокуратуры по обвинениям Максима Знака и Марии Колесниковой.

Мы абсолютно уверены, что никаких доказательств по тем статьям, которые им предъявлены, нет. И что то, что нам озвучивается в публичном пространстве, Максим и Мария не совершали.

Они абсолютно не виноваты и сейчас удерживаются за решеткой только потому, что высказывали свою позицию и были политически активными, защищали тот выбор, который сделали все мы, — подчеркнул Зикрацкий.   

***

Напомним, Мария и Максим находятся под стражей с сентября 2020 года. Им предъявили обвинения сразу по нескольким статьям УК – «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», «заговор с целью захвата власти неконституционным путем», «создание экстремистского формирования и руководство им».

Обоим обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, правозащитные организации признали их политзаключенными.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг продолжается процесс над одними из самых ярких активистов демократического движения Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минском районе спасли от огня 24 га пшеницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by