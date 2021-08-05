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Суд над Знаком и Колесниковой, день второй. Зикрацкий: «Они виноваты только в том, что высказывали свою позицию»
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В четверг с 9.30 продолжается процесс над одними из самых ярких активистов демократического движения Беларуси. За которым следят все.
Фото Getty Images
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В суде Минского района проходят заседания по делу членов штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, членов Координационного совета Марии Колесниковой и адвоката Максима Знака.
Напомним, процесс ведется в закрытом режиме (
— Уголовно-процессуальный кодекс перечисляет конкретный перечень оснований, по которым судебное заседание могут сделать закрытым. И обычно это делают с целью защитить какую-то тайну, частную жизнь или государственные секреты. Почему в данном случае суд принял решение о закрытом процессе, мне непонятно, — сказал лишенный лицензии адвокат Сергей Зикрацкий в эфире
Будучи адвокатом одного из обвиняемых, он изучал уголовное дело.
— Как бывший защитник Максима Знака, могу сказать, что я не видел в этом уголовном деле никаких причин для того, чтобы судебный процесс был закрытым. На мой взгляд, он объявлен закрытым надуманно, для того, чтобы никто не понял, какие конкретные доказательства есть у следствия, какие доказательства есть у прокуратуры по обвинениям Максима Знака и Марии Колесниковой.
Мы абсолютно уверены, что никаких доказательств по тем статьям, которые им предъявлены, нет. И что то, что нам озвучивается в публичном пространстве, Максим и Мария не совершали.
Они абсолютно не виноваты и сейчас удерживаются за решеткой только потому, что высказывали свою позицию и были политически активными, защищали тот выбор, который сделали все мы, — подчеркнул Зикрацкий.
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Напомним, Мария и Максим находятся под стражей с сентября 2020 года. Им предъявили обвинения сразу по нескольким статьям УК – «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», «заговор с целью захвата власти неконституционным путем», «создание экстремистского формирования и руководство им».
Обоим обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, правозащитные организации признали их политзаключенными.
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Суд над Знаком и Колесниковой, день второй. Зикрацкий: «Они виноваты только в том, что высказывали свою позицию»
В четверг продолжается процесс над одними из самых ярких активистов демократического движения Беларуси.
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