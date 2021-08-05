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Продажи ноутбуков бьют рекорды

05.08.2021 09:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Продажи ноутбуков бьют рекорды
Иллюстративное фото
Компания Strategy Analytics обнародовала статистику по мировому рынку портативных компьютеров во втором квартале текущего года. Спрос на ноутбуки продолжает расти.

Востребованность лэптопов объясняется пандемией. Из-за эпидемиологических ограничений пользователи по всему миру вынуждены работать и учиться в домашних условиях. В такой ситуации возникла необходимость в дополнительной компьютерной технике.

Продажи ноутбуков бьют рекорды

В период с апреля по июнь включительно в глобальном масштабе было реализовано 65,6 млн портативных компьютеров. Это на 15 % больше по сравнению со второй четвертью прошлого года, когда отгрузки равнялись приблизительно 57,0 млн единиц.


Ведущим игроком рынка является компания Lenovo с долей около 24 %. Незначительно отстаёт НР, которая занимает 23 % глобального рынка. «Бронза» досталась Dell с показателем 16 %.

Таким образом, три названные компании сообща контролируют практически две трети мирового рынка ноутбуков — 63 %. На четвёртой строке располагается Apple с долей около 8 %. Примерно такой же результат показала Acer. Все прочие поставщики ноутбуков сообща удерживают 21 % глобального рынка.
 
 
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Лидером рынка является Lenovo.
 
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