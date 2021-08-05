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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продажи ноутбуков бьют рекорды Лидером рынка является Lenovo.

Востребованность лэптопов объясняется пандемией. Из-за эпидемиологических ограничений пользователи по всему миру вынуждены работать и учиться в домашних условиях. В такой ситуации возникла необходимость в дополнительной компьютерной технике.В период с апреля по июнь включительно в глобальном масштабе было реализовано 65,6 млн портативных компьютеров. Это на 15 % больше по сравнению со второй четвертью прошлого года, когда отгрузки равнялись приблизительно 57,0 млн единиц.Ведущим игроком рынка является компания Lenovo с долей около 24 %. Незначительно отстаёт НР, которая занимает 23 % глобального рынка. «Бронза» досталась Dell с показателем 16 %.Таким образом, три названные компании сообща контролируют практически две трети мирового рынка ноутбуков — 63 %. На четвёртой строке располагается Apple с долей около 8 %. Примерно такой же результат показала Acer. Все прочие поставщики ноутбуков сообща удерживают 21 % глобального рынка.