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Экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен
Источник материала: UDF
Фото из архива zerkalo.io
По словам политика, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.
На вопрос, может ли быть прекращен экспорт удобрений через Литву, Габриэлюс Ландсбергис ответил, что такой вариант возможен, но подчеркнул, что пока такие переговоры не велись. Вопрос расширения санкций будет обсуждаться не раньше сентября.
Ранее МИД Литвы предупредил официальный Минск, что Беларусь ждут новые санкции, если поток нелегальных мигрантов не прекратится.
Напомним, ЕС ввел санкции на экспорт белорусских удобрений в начале июня, однако реально они охватывают только 20% проходящих через Литву удобрений и распространяются только на договоры, заключенные позже 26 июня.
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Литва уже предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций.
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