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В минских школах хотят поставить дежурных милиционеров. Сколько на этом заработает МВД?
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
Комитет по образованию Мингорисполкома озвучил, что до 1 сентября все детские учебные заведения необходимо оборудовать пропускными системами. Имеются в виду турникеты, причем модель такого оборудования выбирает сама школа. Также установят дополнительные видеокамеры. А в перспективе планируется заключать договоры с Департаментом охраны МВД, чтобы сотрудники ведомства дежурили в школах в дневное время.
Но услуги Департамента охраны обычно оплачиваются. Причем имеют определенный прейскурант, который можно посмотреть на сайте МВД. Круглосуточная милицейская охрана — «милиционер, одна единица» — стоит 1736,26 рублей в месяц или 14,68 рублей в час.
Проведем приблизительные подсчеты. Если будет требоваться дежурство только в дневное время, то, наверное, следует считать 12 часов работы милиции — с 8 утра по 8 вечера. Это стоит 176,16 рублей в день.
С учетом выходных и каникул в 2020/21 году школьники учились чуть более 200 дней за учебный год. Округлим до 200.
Получается, одна школа заплатит 35 232 рубля за год охраны.
По данным Белстата, на начало 2020/21 учебного года в Минске насчитывалось 279 учреждений среднего образования. Умножаем 279 на 35 тысяч — получается 9 миллионов 765 тысяч рублей заплатят минские школы за услуги милиции.
Стоит отметить, что подсчеты приблизительные. Возможно, для школ введут другие расценки либо будут действовать скидки.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=276158&lang=ru
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Только одна школа заплатит 35 232 рубля за год охраны.
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