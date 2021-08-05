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В минских школах хотят поставить дежурных милиционеров. Сколько на этом заработает МВД?

05.08.2021 09:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В минских школах хотят поставить дежурных милиционеров. Сколько на этом заработает МВД?
Фото: nn.by
Столичные чиновники занялись безопасностью в школах, одна из идей — чтобы в учебных заведениях дежурили сотрудники Департамента охраны МВД. И в какую сумму обойдется бюджету города такая инновация? «Наша Нива» подсчитала.

Комитет по образованию Мингорисполкома озвучил, что до 1 сентября все детские учебные заведения необходимо оборудовать пропускными системами. Имеются в виду турникеты, причем модель такого оборудования выбирает сама школа. Также установят дополнительные видеокамеры. А в перспективе планируется заключать договоры с Департаментом охраны МВД, чтобы сотрудники ведомства дежурили в школах в дневное время.

Но услуги Департамента охраны обычно оплачиваются. Причем имеют определенный прейскурант, который можно посмотреть на сайте МВД. Круглосуточная милицейская охрана — «милиционер, одна единица» — стоит 1736,26 рублей в месяц или 14,68 рублей в час.

Проведем приблизительные подсчеты. Если будет требоваться дежурство только в дневное время, то, наверное, следует считать 12 часов работы милиции — с 8 утра по 8 вечера. Это стоит 176,16 рублей в день.

С учетом выходных и каникул в 2020/21 году школьники учились чуть более 200 дней за учебный год. Округлим до 200.

Получается, одна школа заплатит 35 232 рубля за год охраны.


По данным Белстата, на начало 2020/21 учебного года в Минске насчитывалось 279 учреждений среднего образования. Умножаем 279 на 35 тысяч — получается 9 миллионов 765 тысяч рублей заплатят минские школы за услуги милиции.

Стоит отметить, что подсчеты приблизительные. Возможно, для школ введут другие расценки либо будут действовать скидки.


https://nashaniva.com/?c=ar&i=276158&lang=ru
 
Теги: Минск
 
 
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