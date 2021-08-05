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Windows начала блокировать нежелательные приложения
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как объяснили авторы, PUA борется не только с явным мошенническим ПО, но и блокирует те приложения, которые кажутся системе нежелательными или потенциально опасными. К таким программам могут относиться торрент-клиенты и неофициальные программы, скачанные из интернета. В этом случае при попытке запустить установку приложения в углу экрана Windows появится уведомление о наличии нежелательной программы.
PUA блокирует и отправляет в карантин, однако не удаляет любые установщики, которые кажутся ОС подозрительными. При желании пользователь может разрешить запуск инсталлятора подобных программ. При этом новую функцию можно отключить, для этого следует найти раздел Potentially unwanted applications в настройках системы.
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В Windows появилась автоматическая защита от вредоносных приложений.
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