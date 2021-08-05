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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Windows начала блокировать нежелательные приложения В Windows появилась автоматическая защита от вредоносных приложений.

Как объяснили авторы, PUA борется не только с явным мошенническим ПО, но и блокирует те приложения, которые кажутся системе нежелательными или потенциально опасными. К таким программам могут относиться торрент-клиенты и неофициальные программы, скачанные из интернета. В этом случае при попытке запустить установку приложения в углу экрана Windows появится уведомление о наличии нежелательной программы.PUA блокирует и отправляет в карантин, однако не удаляет любые установщики, которые кажутся ОС подозрительными. При желании пользователь может разрешить запуск инсталлятора подобных программ. При этом новую функцию можно отключить, для этого следует найти раздел Potentially unwanted applications в настройках системы.