Источник материала: UDF



Кристина Асмус

«И тебя вылечат, и меня вылечат», «Вот это разоблачение!», «Блин, я же напугалась! Предупреждать нужно».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вот это разоблачение»: Асмус показала себя без фильтров и без накладки на волосы Актриса рассказала фолловерам, что живет в спартанских условиях, вдали от дочери, друзей и близких.

после развода не сидит сложа руки. Она продолжает сниматься. В этот раз съемки проходят на Шри-Ланке.Актриса рассказала фолловерам, что живет в спартанских условиях, вдали от дочери, друзей и близких. В последнее время на снимках звезда выглядит не самым лучшим образом. У нее растрепанные волосы, слишком яркий макияж. Через раз знаменитость показывает себя с потеками от туши под глазами.Поклонники резюмируют: зрелище неприятное. Актриса объясняет, что это не она себя запустила. Это ее новый образ. Именно такой зрители увидят главную героиню нового фильма.На днях Асмус сняла еще одно видео. Актриса решила не использовать фильтры. Пользователи сети обратили внимание, что у женщины очень хорошая кожа. Она гладкая и ровная, без высыпаний. Тушь под глазами на видео вновь была потекшей, а волосы мокрыми и растрепанными.Звезда попала в кадр не одна. С ее волосами работал мастер по гриму. Неожиданно для самой Кристины, девушка поддела расческой накладку. Оказалось, что своих волос у артистки немного и объема у корней практически нет.Знаменитость такого подвоха не ожидала. Это было видно по ее реакции. Позже, пересмотрев видео еще раз, звезда решила поделиться с поклонниками смешными моментами. Кристина, понимая, насколько непривлекательно она выглядит, написала, что это была настоящая причина развода. Пользователи сети отреагировали на все соответствующе. Смеясь, они писали:Пока актриса на островах, воспитанием дочки занимается ее отец –. Если Кристина после развода не особо не изменилась, то с ее экс-супругом произошли метаморфозы. Юморист похудел на 15 кг.