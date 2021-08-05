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Белковский: «Лукашенко считает, что история Беларуси началась с него и с ним и должна закончиться»

05.08.2021 09:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белковский: «Лукашенко считает, что история Беларуси началась с него и с ним и должна закончиться»
Станислав Белковский
Российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский в эфире радио «Эхо Москвы» поразмышлял о сходстве и различии Александре Лукашенко и Владимира Путине.

― Лукашенко – тут уже мертвому пожар не страшен. Понятно, что он пойдет на все и любые меры – он не думает о своей репутации в международном масштабе, он просто окукливается и ждет. Он психологически не в состоянии выйти из того положения, в котором он находится. Он, безусловно, считает, что Беларусь это он.

― Искренне?

― Абсолютно. Он не может себя отделить - белорусский народ это его дети, поэтому он страшно обижен на детей, которые не оценили его отцовского вклада в их жизни и взбунтовались против него. Поэтому, конечно, он будет умирать на своем посту и отодрать его от этого поста можно только насильно.

― Это соотносится с психологией Путина, как вам кажется?

― Нет, он совершенно другой. Путин все-таки человек иерархии и институтов. И у него нет иллюзий, что Россия это он. Конечно, Володин сказал, что Россия это и есть Путин, но сам Путин скорее воспринимает это как гиперболу.


Нет, он, даже если еще долго будет сидеть на своем посту. Все равно прекрасно понимает, что история России не началась с ним. И с ним не закончится. А Лукашенко считает ровно обратно, что история Беларуси началась с него и с ним и должна закончиться.

― Но кто-то из них ошибается.

― Кто? Путин или Лукашенко, или Лукашенко и Беларусь? Нет, Путин не ошибается, что история России не началась с него и им не закончится.

― А Лукашенко ошибается.

― Другое дело, что Путин все более считает, что без него будет хуже – в этом его убеждают многие его соратники, которые действительно абсолютно искреннее полагают, что после ухода Путина ситуация станет гораздо менее стабильна и предсказуема.
 
 
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