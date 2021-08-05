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В Бешенковичах ручка тормоза велосипеда застряла в ноге мальчика
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичах ручка тормоза велосипеда застряла в ноге мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"4 августа в 11.20 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку, в ноге у которого застряла тормозная ручка велосипеда", - рассказали в пресс-службе.
К месту сообщения незамедлительно было направлено подразделение МЧС. "Ручным гидравлическим инструментом мы обрезали часть конструкции велосипеда и погрузили ребенка в машину скорой медицинской помощи, после этого его доставили в больницу", - пояснили спасатели.
Как выяснилось позже, мальчик 2008 года рождения вместе с другом катался на велосипеде и упал, при этом ручка ручного тормоза велосипеда застряла в мягких тканях ноги. -0-
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"Ручным гидравлическим инструментом мы обрезали часть конструкции велосипеда и погрузили ребенка в машину скорой медицинской помощи, после этого его доставили в...
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