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В Мостовском районе спасатели достали собаку из 10-метрового колодца

05.08.2021 10:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе спасатели достали собаку из глубокого колодца. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в деревне Огрызки вечером 3 августа. Женщина с детьми и йоркширским терьером гуляла по улице. Когда проходили рядом с низким колодцем, пес случайно прыгнул внутрь.

"Хозяйка позвонила по номеру 101. Несмотря на то, что спасение животных не является прямой обязанностью работников МЧС, бойцы пожарного аварийно-спасательного поста №12, находящегося в нескольких километрах, выехали к месту происшествия. При помощи лебедки, установленной на автоцистерну, один из спасателей спустился в 10-метровый колодец и поднял собаку", - рассказали в МЧС.

Несмотря на внушительную глубину, животное при падении не пострадало. Его вернули хозяевам.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Несмотря на внушительную глубину, животное при падении не пострадало. Его вернули хозяевам.
 
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