В Минском районе подросток получил ожоги 11% тела при разжигании костра

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе подросток получил ожоги при разжигании костра. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"4 августа спасателям стало известно о получении подростком ожогов. Находясь с родителями в гостях в деревне Атолино, мальчик собирал и подбрасывал сухие ветки и листья в костер. В результате вспышки сухих листьев ребенок получил ожоги. Подросток с ожогами 11% тела госпитализирован в учреждение здравоохранения", - рассказали в МЧС.

Спасатели обращают внимание, что при разведении костров необходимо быть предельно осторожными: не используйте для розжига ЛВЖ, ГЖ, размещайте место кострища вдали от зданий и сооружений, после догорания углей обязательно пролейте костер водой, чтобы исключить повторное загорание. "Контролируйте нахождение детей вдали от костра, а также не допускайте самостоятельного использования ими открытого огня", - добавили в ведомстве.-0-