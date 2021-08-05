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Бобруйчанка стала жертвой вишинга и потеряла более Br19 тыс.

05.08.2021 10:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанка стала жертвой вишинга и лишилась более Br19 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Несколько дней назад в оперативно-дежурную службу милиции обратилась 50-летняя жительница Бобруйска. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенника, лишившись денег в сумме более Br19 тыс.", - отметили в УВД.

В мессенджере бобруйчанке поступил аудиозвонок, собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в данный момент кто-то завладел личными данными и пытается оформить кредиты на ее имя в разных банках. Поэтому совместно с сотрудником правоохранительных органов они попытаются этому помешать. "Как рассказал звонивший, чтобы выявить злоумышленника, женщину убедили о необходимости взять кредиты в банках. Для достоверности ей отправляли "липовые" документы, банковские карточки и удостоверение сотрудника милиции", - подчеркнули правоохранители.

Женщина поверила мошеннику и взяла кредиты в трех банках Бобруйска и перевела деньги на указанный счет. Она была готова взять кредит в еще одном банке, но женщину остановила коллега, когда бобруйчанка пришла за еще одной справкой о доходах. Спросила, зачем она берет кредиты в разных банках, и не мошенники ли ей звонили.

Женщина позвонила на телефонный номер, по которому общалась ранее с якобы сотрудником банка, но ей никто не ответил - номер был уже недоступен.

Правоохранители напоминают, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер банковской платежной карты им всегда известен. Также банк никогда не станет звонить своим клиентам посредством интернет-мессенджеров. "Если вам поступил такой звонок, то ни при каких обстоятельствах, никому и никогда не сообщайте информацию о себе или своей банковской платежной карте. Если все же передали третьему лицу конфиденциальную информацию, позвоните в свой банк и заблокируйте банковскую карту", - подчеркнули правоохранители.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Несколько дней назад в оперативно-дежурную службу милиции обратилась 50-летняя жительница Бобруйска. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенника, лишившись...
 
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