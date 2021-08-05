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Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании

05.08.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российская атомная подлодка "Орел", совершавшая вместе с кораблями сопровождения переход из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров, кратковременно потеряла ход в оживленных водах к востоку от второго по величине города Дании Орхус.

Об этом в среду, 4 августа, сообщило норвежское издание The Barents Observer, передает DW.

По его данным, инцидент произошел 30 июля. Экипаж датского сторожевого корабля "Диана", сопровождавший российскую группу из трех кораблей, на своей странице в Facebook назвал возникшую ситуацию "драматичной".

"Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматичное и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейерё, где стала дрейфовала со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - сообщили датские моряки.

К лодке подошли российские корабли, были подготовлены средства для буксировки. "Диана" предложила свою помощь, от которой "вежливо отказались, что было неудивительно", - пишут далее моряки датского судна.

По их информации, "Орел" некоторое время спустя смог снова запустить двигатели и буксировочные средства были убраны. Подлодка некоторое время шла в надводном положении, но затем погрузилась под воду, рассказали Barents Observer в Объединенном штабе Вооруженных сил Норвегии, которые продолжают наблюдение за российской группой на ее пути на базу Северного флота на Кольском полуострове.

Никаких официальных комментариев от командования Военно-морского флота России по поводу инцидента не последовало. Неизвестно, что стало причиной потери лодкой хода, было ли происшествие связано с ядерными реакторами или отказом вспомогательного оборудования.

Подводная лодка К-266 "Орел" была введена в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она принадлежит проекту 949А "Антей" ("Оскар-II" по кодификации НАТО). На ее борту два атомных реактора. В ее стандартное вооружение входят торпеды и крылатые ракеты. К проекту 949А "Антей" относилась и подлодка "Курск", затонувшая в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. Погибли все 118 членов экипажа.

25 июля 2021 года атомный подводный ракетоносец "Орел" принимал участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посвященном 325-летию российского флота.

 
 
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Российская атомная подлодка "Орел", совершавшая вместе с кораблями сопровождения переход из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров, кратковременно потеряла ход...
 
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