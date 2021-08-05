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Власти РБ закрыли оперативную информацию о деятельности страховых компаний

05.08.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти отменили требование об обязательной публикации страховыми компаниями относительно оперативной информации о своей деятельности, следует из постановления Минфина РБ №50 от 26 июля 2021 года.

Согласно документу, страховые компании больше не обязаны публиковать на своих сайтах «промежуточную (квартальную) индивидуальную отчетность страховой организации, страхового брокера по состоянию на последнюю отчетную дату».

 
 
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Белорусские власти отменили требование об обязательной публикации страховыми компаниями относительно оперативной информации о своей деятельности, следует из...
 
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