Власти РБ закрыли оперативную информацию о деятельности страховых компаний

Источник материала: АФН

Белорусские власти отменили требование об обязательной публикации страховыми компаниями относительно оперативной информации о своей деятельности, следует из постановления Минфина РБ №50 от 26 июля 2021 года.

Согласно документу, страховые компании больше не обязаны публиковать на своих сайтах «промежуточную (квартальную) индивидуальную отчетность страховой организации, страхового брокера по состоянию на последнюю отчетную дату».