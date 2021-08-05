|
Власти РБ закрыли оперативную информацию о деятельности страховых компаний
Источник материала: АФН
Белорусские власти отменили требование об обязательной публикации страховыми компаниями относительно оперативной информации о своей деятельности, следует из постановления Минфина РБ №50 от 26 июля 2021 года.
Согласно документу, страховые компании больше не обязаны публиковать на своих сайтах «промежуточную (квартальную) индивидуальную отчетность страховой организации, страхового брокера по состоянию на последнюю отчетную дату».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти отменили требование об обязательной публикации страховыми компаниями относительно оперативной информации о своей деятельности, следует из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)