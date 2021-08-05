Будет снос. В Заводском районе Минска вплотную с частными домами хотят построить многоэтажки





Фото носит иллюстративный характер





Проектируемая территория расположена в юго-восточной части города, в границах улиц Плеханова — Тухачевского — Кулешова — Шишкина — Юношеской — Крупской (продление) — Васнецова. Площадь участка — 53,6 га.













Градостроители полагают, что этот район «морально и физически изношен». Причем это касается как многоквартирной, так и усадебной застройки. «Обновлять» эту территорию планируют в два этапа.





Первый — до 2025 года. За это время в границах Грекова — Сурикова — Кулешова — Тухачевского планируют снести ряд старых домов и возвести новые, но этажностью повыше. Адреса домов, которые приговорили к сносу: пять 2-х этажных домов (ул. Сурикова 19, ул. Сурикова 17, ул. Грекова 5, ул. Грекова 3), один 3-х этажный (ул. Тухачевского 30). На этой территории, поскольку она ближе всего к усадебной застройке, возведут 3−4-х этажные новостройки.





Ближе к улице Тухачевского снесут пять 2-х этажных жилых домов (ул. Тухачевского 40, 42, 44, 46, 46а), а на их месте возведут многоквартирные дома со встроенным детским садиком на 75 мест. Дома по ул. Сурикова 13 и ул. Сурикова 15 собираются реконструировать и надстроить несколько этажей.













Производственные и складские здания и сооружения бывшего ООО «Вернисаж» также снесут. На этом месте появится объект общественного обслуживания





Территорию усадебной застройки трогать не будут. В проекте лишь указано, что некоторые дома ждет реконструкция.





Итого за первый этап: многоквартирный жилищный фонд прирастет на 19,0 тыс. кв. м., 3,3 тыс. кв. м. усадебного ждут реконструкции, 6,0 тыс. кв. м. старого жилфонда уйдут под снос.





Плана реализации второго этапа пока нет. Но в итоге, по расчетам градостроителей, население в районе прирастет всего лишь на 200 человек за счет новостроек. Плотность населения в многоэтажках увеличится с 279 до 288 человек на гектар.





— Презентация материалов общественного обсуждения будет проводиться с учетом актуализированных Методических рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь по профилактике COVID-19 в электронном виде с 9 августа 2021 г. по 23 августа 2021 г. включительно, — сообщает администрация Заводского района.





С проектными материалами можно ознакомиться в эти же числа в здании администрации Заводского района г. Минска по ул. Жилуновича, 17 (служба «одно окно»).



